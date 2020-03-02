Кот прошел 20 км в поисках бросивших его хозяев, но они попросили его усыпить

Когда владельцы пушистого рыжего кота по кличке Тоби переехали в новый дом, намеренно оставив питомца на старом месте, они и подумать не могли, что всего через несколько дней он их найдет. Чтобы разыскать хозяев, он прошел почти 20 километров. Но вместо счастливого воссоединения кота отвезли в ближайший приют и попросили усыпить, пишет «Домашний Очаг» со ссылкой на Huffington Post .

По словам сотрудников приюта, хозяева не могли оставить Тоби у себя, потому что он не ладил с другими котами. Он пришел к ним в дом с улицы и сразу же начал наводить свои порядки.

К счастью, сотрудники организации отказались от радикальных мер и передали животное в другой приют, который начал подыскивать ему новую семью.

И Тоби забрали домой. Новая владелица кота — Линн — прониклась печальной историей своего питомца, но не берется судить его прежних хозяев: «Они правильно сделали, передав кота в приют, а не выгнав его на улицу». Линн описывает Тоби как «очень дружелюбного» кота. Он постепенно привыкает к жизни в новом доме.

Сотрудники приюта считали, что ему лучше жить в доме, где нет других животных, памятуя о прежних его конфликтах. Но как только Тоби оказался в новой семье, он «оттаял» и теперь прекрасно уживается с двумя другими котами Линн.