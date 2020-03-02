Вдова Стива Джобса решила оставить детей без многомиллиардного наследства

Вдова основателя Apple, 56-летняя Лорен Пауэлл Джобс не собирается оставлять своим детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. Об этом она рассказала в интервью The New York Times, пишет Лайф.
Лорен рассказала, что считает социальное неравенство несправедливым и выступает решительно против того, чтобы в одних руках находилось огромное состояние, сопоставимое с тем, что имеют миллионы других людей, вместе взятых. Между тем состояние Лорен Пауэлл оценивается приблизительно в $27,5 миллиардов (чуть больше 24 миллиардов евро).
Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это, — заявила она. — Если я проживу достаточно долго, всё закончится на мне.
Вдова основателя Apple добавила, что этого хотел и "сам Стив".
Напомним, что в браке у Лорен и Стива родились трое детей: в 1991-м — его единственный сын Рид Джобс, в 1995-м — дочь Эрин и в 1998-м — дочь Ив. Однако для создателя легендарной империи в сфере информационных технологий это был уже второй брак. Первая супруга Стива Джобса в 1978 году родила ему дочь — Лизу Бреннан-Джобс.