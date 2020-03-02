Вдова Стива Джобса решила оставить детей без многомиллиардного наследства

Лорен рассказала, что считает социальное неравенство несправедливым и выступает решительно против того, чтобы в одних руках находилось огромное состояние, сопоставимое с тем, что имеют миллионы других людей, вместе взятых. Между тем состояние Лорен Пауэлл оценивается приблизительно в $27,5 миллиардов (чуть больше 24 миллиардов евро).

Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это, — заявила она. — Если я проживу достаточно долго, всё закончится на мне.

Вдова основателя Apple добавила, что этого хотел и "сам Стив".