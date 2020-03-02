Александр Ревва признался, сколько времени у него занимает секс с женой

Шоумен признался, что ему нравится удивлять жену. Именно поэтому они играли свадьбу уже четыре раз. Недавно супруги поженились на Мальдивах. На эту церемонию певец потратил 200 тысяч рублей (2 800 евро).

Александр Ревва с женой

Супруги пригласили на свой праздник только самых близких. Присутствовали и дети семейной пары: 12-летняя Алиса и шестилетняя Амели. «Почему бы не бросить дрова в очаг? Я такой романтик. Тем более после каждой свадьбы наступает первая брачная ночь. Обожаю делать жене сюрпризы. Преклоняюсь перед Анжеликой», — рассказал шоумен.

Артист добавил, что всегда старается делать всё возможное для супруги. Ревва высказался и о сексе.

Александр Ревва с детьми