Александр Ревва признался, сколько времени у него занимает секс с женой

45-летний Александр Ревва больше 12 лет счастлив в браке с Анжеликой. Музыкант раскрыл, как поддерживать чувства после долгих лет семейной жизни.
Шоумен признался, что ему нравится удивлять жену. Именно поэтому они играли свадьбу уже четыре раз. Недавно супруги поженились на Мальдивах. На эту церемонию певец потратил 200 тысяч рублей (2 800 евро).
Супруги пригласили на свой праздник только самых близких. Присутствовали и дети семейной пары: 12-летняя Алиса и шестилетняя Амели. «Почему бы не бросить дрова в очаг? Я такой романтик. Тем более после каждой свадьбы наступает первая брачная ночь. Обожаю делать жене сюрпризы. Преклоняюсь перед Анжеликой», — рассказал шоумен.
Артист добавил, что всегда старается делать всё возможное для супруги. Ревва высказался и о сексе.
«Мой рекорд — восемь минут, потом я сразу засыпаю. А утром можно быстро — минуты полторы», — с юмором заявил Александр в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, пишет Cosmo.