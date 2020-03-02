Счастливый Филипп Киркоров готов порвать Европу с Уку Сувисте

29 февраля состоялся финал песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого отправится в Нидерланды в мае на конкурс «Евровидение-2020». А победителем в этом году стал Уку Сувисте, который исполнил песню, созданную Филиппом Киркоровым и его командой.
Вчера Филипп опубликовал фото и видео в Instagram, а в подписи указал, что для него последний день февраля стал знаковым - представители двух стран, песни которым предоставил он сам, победили в отборах и поедут на «Евровидение».
Творения Киркорова и его команды исполнят представительница Молдовы - Наталия Гордиенко с песней Prison и певец из Эстонии - Уку Сувисте с песней What Love Is.
Одним из авторов песни What Is Love для Уку стала Шэрон Вон, которая также занималась написанием трека Scream для Сергея Лазарева. С этой композицией он занял третье место в финале конкурса.
29 февраля - необычный день! А для меня он стал знаковым и особенным! Проходили национальные отборы на Евровидение 2020 - и двойная победа! Молдову будет представлять Наталия Гордиенко с моей песней Prison, а Уку Сувисте Эстонию с песней What love is, который спродюсировал мой друг из dream team Димитрис Контопулос. Поддерживаю молодых артистов на Евровидение 2020! Роттердам, жди нас! Мы готовимся!