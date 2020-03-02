Счастливый Филипп Киркоров готов порвать Европу с Уку Сувисте

29 февраля - необычный день! А для меня он стал знаковым и особенным! Проходили национальные отборы на Евровидение 2020 - и двойная победа! Молдову будет представлять Наталия Гордиенко с моей песней Prison, а Уку Сувисте Эстонию с песней What love is, который спродюсировал мой друг из dream team Димитрис Контопулос. Поддерживаю молодых артистов на Евровидение 2020! Роттердам, жди нас! Мы готовимся!