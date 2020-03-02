Это будет просто потрясающе! Йыхвиский балетный фестиваль 2020 посетят гости из Петербурга

Петербургский коллектив является лауреатом национальной театральной премии России «Золотая маска», высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» и европейской балетной Премии Тальони. Театр представляет на самых престижных сценах мира уникальное наследие выдающегося балетмейстера XX века Леонида Якобсона, чье имя навсегда вписано в историю балета.

Фестивальная сцена в Йыхви будет отдана прославленному театру на два дня. 25 апреля петербуржцы представят изысканный «Вечер одноактных балетов». В программу вошли «Шопениана» (Ф.Шопен, М.Фокин), хореографические миниатюры из цикла «Роден» (К. Дебюсси, Л.Якобсон), «Свадебный кортеж» (Д. Шостакович) и Grand pas из балета «Пахита» (Л. Минкус, М. Петипа). Ярким финальным аккордом фестиваля 26 апреля станет романтический балет «Жизель» Адольфа Адана.

Нестареющему творению эпохи балетного романтизма о духах девушек, не сумевших пережить измену возлюбленных, удалось перешагнуть через два столетия. Быть может, дело в мастерстве прославленного балетмейстера Мариинского театра Мариуса Петипа? В той же версии постановка идет и в театре Якобсона. Артисты балета мастерски превращают трагическую историю Жизели в хореографическую поэму о силе любви, побеждающей смерть. Сценография и костюмы выполнены народным художником России Вячеславом Окуневым.

Наряду с выступлением петербургских гостей поклонников Йыхвиского балетного фестиваля ждет Молодежный балетный гала-концерт «Будущие звёзды» с участием воспитанников эстонских балетных школ (19 апреля) и одна из «жемчужин» балета «Ванемуйне» – постановка Май Мурдмаа под названием «Танго любви, или В конце времен» (21 апреля).

Впервые в рамках фестиваля пройдет открытый балетный урок для взрослых. На этот раз запланировано два бесплатных занятия под руководством Марии Гольцман. Уроки состоятся 20 апреля в 17:30 и 19:00. Необходима предварительная регистрация по телефону 334 2000. В недельной программе есть и другие интересные темы. К открытию фестиваля 19 апреля распахнет свои двери Мастерская поделок для все семьи, а ближе к финалу 25 апреля состоится традиционный Модный показ.

Международный балетный фестиваль в Йыхви впервые прошел в 2006 году. Благодаря высокому профессионально-художественному и организационному уровню фестиваль ежегодно привлекает в Йыхви ценителей танцевального искусства со всего мира.