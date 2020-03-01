Дочь Стивена Спилберга арестована за домашнее насилие после начала порнокарьеры

В конце февраля дочь Стивена Спилберга ошеломила мировое сообщество сенсационным заявлением. Микаэла решила начать карьеру порноактрисы под псевдонимом Sugar Star. Она решилась использовать собственное тело для прибыли, чтобы не зависеть от родителей и государства финансово.

Девушка уверяла, что становиться перед камерой с партнером она не собирается. Такую принципиальную позицию она обосновала тем, что не хочет изменять своему бойфренду, 47-летнему Чаку Панкову. Однако, как сообщает издание Fox News, отношения влюбленных были далеки от идеальных.

Вчера утром, 29 февраля, Микаэла Джордж Спилберг загремела за решетку округа Дэвидсон в штате Теннесси. Правоохранители назвали причиной домашнее насилие. Следствие не раскрывает никаких подробностей инцидента, утверждая, что дело классифицируют как мелкое преступление. Сам избранник актрисы Чак Панков подтвердил информацию и заверил прессу, что данная ситуация – недоразумение.

В следственном изоляторе Hill Detention Center 23-летняя Микаэла провела лишь 12 часов. В это время личность, имя которой не разглашают, внесла залог в размере тысячи долларов.