Сын Максима Виторгана ушел в армию

Сын 47-летнего Максима Виторгана начал планировать поход в армию заранее. Несколько месяцев назад 19-летний Даниил даже самостоятельно обрился налысо, сделав первый шаг к военной службе. А сегодня мама молодого человека Виктория Верберг поделилась с поклонниками фотографиями с присяги. «Непотопляемый мой мальчик», — лаконично подписала снимки актриса.

Поклонники Верберг тут же принялись поздравлять звездное семейство с бравым защитником. «Спасибо, что вырастили патриота своей родины! Все будет отлично!»; «Мамина гордость! Поздравляю!»; «Даньке — респект! Сил и уверенности», — поддержали Даниила и его семью подписчики. Сам Виторган пока никак не прокомментировал изменения в жизни наследника.

Напомним, что Верберг была первой женой Виторгана. В браке у экс-возлюбленных появилось двое детей. Дочь Полина и сын Даниил. Оба наследника с малых лет были увлечены творчеством. Полина решила пойти по стопам родителей и стала актрисой. Сейчас девушке 23 года и она успешно реализует себя в профессии. Недавно наследница Виторгана приняла участие в картине «Очень жестокие истории». Даня же в школьные годы учился в Англии. Молодой человек увлекается фотографией и планирует поступление на операторский факультет ВГИКа.

После отношений с Викторией Максим дважды вступал в брак. Второй женой актера стала маркетолог Наталья. А третьей — Ксения Собчак. В 2016 году Виторган вновь стал отцом — телеведущая родила мальчика, которого назвали Платон. Однако даже появление наследника не смогло удержать пару вместе.

У бывших супругов начались трудности в общении и они перестали появляться на светских мероприятиях. А позже стало известно, что Ксения встречается с режиссером Константином Богомоловым. «Мы довольно давно живем отдельно, и каждый — своей жизнью. Пока были вместе, то сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущество и тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие родители», — признавались тогда знаменитости.