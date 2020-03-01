Стало известно, что Ветлицкая будет петь с Киркоровым

Пока певица выступала на публике всего пару раз. Это были юбилей Дмитрия Маликова и концерт, посвященный Дню влюбленных.

Чуда не произошло, приняли ее прохладно.

Однако продюсеры Ветлицкой верят в ее потенциал. Требуется лишь раскрутить маховик зрительского внимания и узнавания.

Для этого необходим некий прорывной хит. Желательно, совместный с кем-то из нынешних суперзвезд. Предположительно, руку помощи (по слухам, за хороший гонорар) Наталье протянул Филипп Киркоров.

Подробности сделки пока не разглашаются, но, как пишут СМИ, композиция для дуэта уже выбрана, и в ближайшие месяцы публике ее представят.

Кроме того, Ветлицкая активно готовится к премьере сольного шоу, которая предполагается осенью.

Филипп Киркоров не впервые возвращает потерявшихся звезд на орбиту шоу-бизнеса. Когда-то, к примеру, он вернул популярность Маше Распутиной. Распутина после рождения второго ребенка пять лет не выходила на сцену, но, спев вместе с поп-королем «Розу чайную», реанимировала и свой статус любимицы публики.