Просто жуть: изменившееся лицо Григория Лепса ужаснуло фанатов

Игорь Крутой сделал неприятный подарок Григорию Лепсу, записав и опубликовав видео из музыкальной студии певца, пишет 7days.ru.
Маэстро пришёл к 57-летнему артисту на экскурсию. Игорь Яковлевич сейчас занят строительством собственной студии и решил перенять опыт у Лепса, который уже закончил и запустил проект.
«Гриша, спасибо за гостеприимство! Жду тебя на моей студии, которую, дай Бог, дострою осенью», — поблагодарил Крутой исполнителя.
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Сегодня был в гостях у Гриши Лепса. Когда встречаются два музыканта, все разговоры только вокруг музыки 🎶🎵🎶. Обсудили его студию, в которой он показал мне залы и комнаты для репетиций, записи оркестра и вокала (я по-доброму позавидовал 😀), участие Гриши на "Новой волне 2020" в Казани, я презентовал свою новую песню, специально написанную для него, а также сверили наши творческие планы, учитывая плотную гастрольную деятельность Лепса, на ближайший год. Гриша, спасибо за гостеприимство! Жду тебя на моей студии, которую, дай Бог, дострою осенью! А всем подписчикам я желаю хороших, солнечных, весёлых выходных дней! ✌️#лепс #григорийлепс #музыканты #новаяволна2020 #казань
Поклонники, посмотревшие видео, остались в лёгком шоке от внешнего вида Лепса. На кадрах ролика кумир миллионов выглядит опухшим и измученным. Многие заподозрили, что Григорий скрывает тяжелую болезнь. Другие прямо пишут о том, что певец якобы спивается. «Просто жуть. Григорий синеет и синеет», «Что это с ним?», «Жаль, что Лепс не бережёт своё здоровье», «Такое пропитое лицо», — переживают в Сути поклонники.
Напомним, что в начале февраля певец перенёс новую операцию на связках во Франции. После этого певец отправился в Италию, где вместе с женой Анной восстанавливал силы на курорте Форте-дей-Марми. Григорий уже ложился под нож хирурга в 2019 году. За год до этого Лепс побрился наголо, чем подогрел слухи о борьбе со смертельным недугом.