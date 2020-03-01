Просто жуть: изменившееся лицо Григория Лепса ужаснуло фанатов

Маэстро пришёл к 57-летнему артисту на экскурсию. Игорь Яковлевич сейчас занят строительством собственной студии и решил перенять опыт у Лепса, который уже закончил и запустил проект.

«Гриша, спасибо за гостеприимство! Жду тебя на моей студии, которую, дай Бог, дострою осенью», — поблагодарил Крутой исполнителя.

Поклонники, посмотревшие видео, остались в лёгком шоке от внешнего вида Лепса. На кадрах ролика кумир миллионов выглядит опухшим и измученным. Многие заподозрили, что Григорий скрывает тяжелую болезнь. Другие прямо пишут о том, что певец якобы спивается. «Просто жуть. Григорий синеет и синеет», «Что это с ним?», «Жаль, что Лепс не бережёт своё здоровье», «Такое пропитое лицо», — переживают в Сути поклонники.