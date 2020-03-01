Счастливый билет: Дэвид Бекхэм рассказал о первой встрече со своей супругой Викторией

Бывший футболист выступил на шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». В прямом эфире он рассказал о первой встрече с певицей и моделью Викторией Бекхэм, сообщает Joinfo.com со ссылкой на ETOnline.

Она приехала посмотреть на мою игру в Лондоне со своим тогдашним менеджером и еще одной девушкой из «Spice Girls»,

— сказал Дэвид, вспоминая о том, как впервые увидел ее лично.

Первая встреча Дэвида и Виктории

«В то время я только начинал укрепляться в команде “Манчестер Юнайтед”… У всех нас была любимая девушка из “Spice Girls”», — признался Дэвид. «Очевидно, она была моей любимицей. Было бы немного неловко, если бы она не была таковой».

«Счастливый билет»: вторая встреча звезд

В тот день, когда Виктория и Дэвид впервые встретились, им не удалось провести время наедине. Однако через неделю Виктория вновь посетила игру футболиста, на этот раз в Манчестере. Дэвид вспоминал: «Мы разговаривали около часа в комнате отдыха игроков».

«Она выпила пару стаканчиков, и я решил попробовать узнать ее номер. В тот день она приехала на поезде, поэтому записала свой номер на билете. Который я до сих пор храню!», — поделился Бекхэм.

Как признался Дэвид, ещё до первого свидания он считал этот номер поистине особенным. Сейчас же он утверждает, что «всё ещё имеет этот счастливый билет 20 лет и четверо детей спустя».

Дэвид Бекхэм — совладелец футбольной команды

В среду, 26 февраля, футболист рассказал в интервью о своем последнем деловом мероприятии в качестве совладельца новой футбольной команды Высшей лиги «Интер Майами». 44-летний футболист объяснил, что цель его вложения — оставить наследство для своих четырех детей: 20-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 15-летнего Круза и 8-летней Харпер.

«Мы всегда говорили, что это не тщеславный проект для нас. Это наследство. Это то, что мы хотим создать для наших детей. Мы хотим, чтобы наши дети через 10, 15, 20 лет сказали: “наши отцы сделали это”», — говорит Бекхэм о себе и остальных совладельцах команды «Интер Майами» Марсело Клауре, Хорхе Масе и Масаеси Соне.

«Мы хотим, чтобы наши семьи гордились тем, что мы создали что-то для них, для будущего, а также для жителей Майами и Южной Флориды», — добавил он.