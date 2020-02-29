Вс, 1.03.2020
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Литву в этом году никто не переплюнет: брутальному и горячему литовцу предсказывают победу на «Евровидении»

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Солист литовской поп-группы из Вильнюса The Roop так зажигает толпу, что у него есть все шансы победить на «Евровидении» в Роттердаме с хитом «On Fire», так считают и букмекеры, предсказывающие песне победу с вероятностью 11 процентов. 

Позиции Эстонии после триумфа Уку Сувисте в Eesti Laul пока серьезно не меняются, но это будет видно в течение ближайших нескольких дней. На данный момент для нашей страны прогноз букмекеров удручающий - 23 место. 

Но вернемся к Литве. Эта наша братская страна ни разу не побеждала на «Евровидении», лучший результат за всю историю - 6 место, худший - последнее. Различные вариации видео к песне набирают по несколько миллионов просмотров в Youtube, в то время когда обычно эстонский еврохит и миллиона не собирает. 

Вслед за Литвой, по версии букмекеров, следуют Румыния и Италия! Но слушаем пока что представителей Литвы и наслаждаемся! Отзывы ждем в комментариях! 

В состав литовской группы - фаворита «Евровидения-2020» The Roop входят три участника: 

Вайдотас Валиукевичус;

Робертас Баранаускас;

Мантас Банишаускас.

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