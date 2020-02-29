Литву в этом году никто не переплюнет: брутальному и горячему литовцу предсказывают победу на «Евровидении»

Позиции Эстонии после триумфа Уку Сувисте в Eesti Laul пока серьезно не меняются, но это будет видно в течение ближайших нескольких дней. На данный момент для нашей страны прогноз букмекеров удручающий - 23 место.

Но вернемся к Литве. Эта наша братская страна ни разу не побеждала на «Евровидении», лучший результат за всю историю - 6 место, худший - последнее. Различные вариации видео к песне набирают по несколько миллионов просмотров в Youtube, в то время когда обычно эстонский еврохит и миллиона не собирает.