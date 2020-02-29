Сенсация! Эстонские красотки привезли из Сочи три главные награды

«Мисс Оазис» за прекрасное воплощение чувств любви в танце при поддержке Приорессы королевского Ордена Святого Теотония Елены Варик стала красавица и также член Ордена Олеся Димитраш. Помог воплотить прекрасное в танце Олесе Димитраш участник Гольцман-балета Андрей Бондарев. Танец Олеси и Андрея очень впечатлил всех присутствующих в гранд-отеле «Жемчужина». Но более всего потрясли призы от спонсоров конкурса.

Заявленная ранее информация о денежных призах победительницам не нашла подтверждения.