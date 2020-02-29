Вс, 1.03.2020
LIMON ПРЕДСТАВЛЯЕТ! ⟩ Острые темы и громкие журналистские расследования: программа KUUUURIJA теперь на русском языке СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Сенсация! Эстонские красотки привезли из Сочи три главные награды

ФОТО: Личный архив авторов

Сразу три красотки из Эстонии получили первые места на международном престижном конкурсе красоты «Мисс Бест Сочи 2020»! Первое и второе места получили участницы модельного агенства JK Club Models (руководители Яна Сулковская и Карина Ваус) красавицы Олеся Сердюк и Анастасия Бабаева. 

«Мисс Оазис» за прекрасное воплощение чувств любви в танце при поддержке Приорессы королевского Ордена Святого Теотония Елены Варик стала красавица и также член Ордена Олеся Димитраш. Помог воплотить прекрасное в танце Олесе Димитраш участник Гольцман-балета Андрей Бондарев. Танец Олеси и Андрея очень впечатлил всех присутствующих в гранд-отеле «Жемчужина». Но более всего потрясли призы от спонсоров конкурса. 
Заявленная ранее информация о денежных призах победительницам не нашла подтверждения. 

ФОТО: Личный архив авторов

Организатором конкурсов «Мисс Бест» является Алексей Владимиров, представитель старинного чувашского княжеского рода, рыцарь Ордена Святого Теотония и организатор крипто-форумов Блокчейн.

ФОТО: Личный архив авторов

ФОТО: Личный архив авторов

ФОТО: Личный архив авторов

НАВЕРХ