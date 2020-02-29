Анастасия Костенко прервала грудное вскармливание ради второй беременности

25-летняя Анастасия Костенко уверяет: обе ее беременности были не спонтанными. Каждый раз модель осмысленно подходила к вопросу рождения ребенка. Вместе с мужем они в деталях продумывали главные шаги на пути к большому и дружному семейству. Вчера Анастасия рассказала поклонникам, как готовилась ко второму ребенку и какие при этом возникли трудности.

По словам Костенко, ей пришлось довольно быстро перевести старшую дочь на искусственное питание. Модель обратилась к соответствующей литературе и продумала все до мелочей. Тем не менее, переход произошел совершенно безболезненно для ребенка, но тяжело отразился на самой матери.

«Ровно в шесть месяцев Милашки я завершила грудное вскармливание. Честно, даже подумать и не могла, как это окажется тяжело для меня. А три последующих месяца налаживался цикл», — говорит Анастасия.

К слову, это не единственная проблема, возникшая на пути четы. После очередных анализов врачи обнаружили у Костенко серьезное заболевание желудка и посоветовали отложить мысли о зачатии.

«Мой врач посоветовал мне проверить желудок, чтобы выяснить, на фоне чего так стремительно падал гемоглобин. В тот момент я и узнала, что у меня хронический гастрит», — делится модель.

Прежде, чем вернуться к планированию ребенка, Костенко несколько месяцев проходила специализированное лечение. «Мне посоветовали приступить к повышению железа и придерживаться определенного диетического «стола», чтобы «спящий вулкан»-гастрит не помешал процессу»,— признается жена Тарасова.

Напомним, что Анастасия и Дмитрий воспитывают двух дочерей. Кроме того, у футболиста есть старшая дочь Ангелина от предыдущих отношений. Спортсмен редко видится с девочкой и продолжает судиться с ее матерью. Тарасов надеется уменьшить необходимую к выплатам сумму по алиментам и ссылается на финансовые трудности.