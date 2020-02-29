Макс Барских: «Папа пил и бил меня и маму»

К 29 годам Макс Барских достиг завидных карьерных высот — его концерты ждут во всем мире, он владеет собственным продюсерским центром и получает многомиллионные гонорары. Однако порой артист сам не верит в собственный успех, ведь его жизнь могла пойти по совершенному иному пути.

«Папа пил и бил меня и маму, — вспоминал певец в YouTube-шоу «Ходят слухи». — Когда анализирую детство, думаю, как я умудрился стать нормальным человеком после всего того, что происходило. Но я абсолютно не виню ни отца, ни мать. Когда человек несчастлив, он делает глупые поступки. К тому же под влиянием алкоголя…».

Барских уверен, родителя сгубила зависимость, хотя он имел все шансы чего-то добиться. «Мой отец был добрейшим человеком, — делился исполнитель хита «Берега». — Он был очень веселым, по-хорошему сумасшедшим. Кажется, мне от него досталось эдакое сумасшествие, которое я порой могу не контролировать и быть максимально абсурдным. Алкоголь очень сильно разрушил его мозг. Это было заметно даже в речи. Он не мог членораздельно говорить».

Макс отметил, что пример отца помогает ему держать и свои пристрастия под контролем. Звезда мечтает добиться мирового признания, поэтому не хочет тратить драгоценное время на загулы. «Он был алкоголиком. Даже несмотря на операции, после которых ему нельзя было употреблять спиртное и курить. Его хватало на недели две, потом он снова возвращался к этому», — негодовал артист.