«Я была в черном списке»: как Пугачева мстила Лике Стар за роман с Пресняковым

В 90-е годы ее композиции «Дождь», «Би-би, такси» и «Одинокая луна» взрывали хит-парады и телеэфиры. Но все началось с того, как Алла Борисовна пригласила Лику Стар с командой участвовать в «Рождественских встречах». Но это еще не было признание.

Велись переговоры моего продюсера с Аллой Борисовной. Я хотела петь свои песни. Хотела петь «Пусть пойдет дождь», потому что это революционна песня, на мой взгляд. Но она отобрала два других материала: «S.O.S» и «Let`s go crazy»,

– вспомнила певица.

Лика Стар ФОТО: скриншот видео

С Пугачевой Лика познакомилась у нее дома, где Примадонна придумала ей целое шоу, в котором артистка была вся в белом. С костюмом была проблема. Тогда Алла Борисовна привела Лику к Валентину Юдашкину. Он предоставил артистке свои варианты, но она от них отказалась. За одну ночь ее швея создала белый комбинезон.

«Когда я его надела, мне показалось, что чего-то не хватает. Тогда родилась идея о каких-то своих дисках», – рассказывает она.

Лика Стар ФОТО: скриншот видео

Примадонна подошла к Лике и похвалила работу Юдашкина. Певица не стала разочаровывать Аллу Борисовну.

Примечательно, что Алла Пугачева даже назвала Лику своей преемницей. Это произошло на финальном застолье, где собрался весь бомонд.

«А сейчас я вам представлю человека, которого считаю своей преемницей», – вспоминает слова Примадонны Лика.

Алла Борисовна обняла блондинку и призвала окружающих хлопать. Девушке было непонятно, что дальше делать. Она начала свой творческий путь с одним единственным продюсером. Лика не хотела с ним расставаться и переходить в театр Пугачевой.

«Я не хотела, чтобы где-то было написано: "Ее сделала Алла Пугачева". Все что угодно, но только не это! Я сделала себя сама», – призналась Лика Борису Корчевникову.

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Стар объяснила, что она не расставалась с Аллой Борисовной, она просто не хотела уходить от своего продюсера и переходить в ее театр.

«Дальше происходили определенные события, которые влияли на мою карьеру... Я предложила Володе [прим.ред. – Владимиру Преснякову] записать вместе песню "Падший ангел". Ему песня очень понравилась», – делится Лика.

Лика Стар ФОТО: скриншот видео

Артисты начали записывать совместный дуэт. Однажды на студию влетела Алла Пугачева.

«Она увидела, что мы работаем и у нас творческий процесс. На следующий день раздался звонок. Мне сообщили, что я больше не могу работать на этой студии... Меня попросили больше не появляться на это студии», – пояснила она.

Лика Стар перешла на другую студию и записала альбом. Певица указывает, что в этой истории не было ничего глобального, хотя Пресняков тогда и был зятем Пугачевой. Но СМИ придали ей какой-то небывалый масштаб. Сейчас она радуется тому, что эта песня все-таки была записана.

«Вы у нее спросите, что же она так жестоко поступила? На основании каких фактов?» – воскликнула Лика Стар.

Певица не отрицает, что Пресняков увлекся ей. Она подчеркивает, что любой бы увлекся такой красавицей, как она. Лика Стар тогда прекрасно понимала, что артист женат на Кристине Орбакайте и у него есть ребенок.

Певица подтверждает свои слова, о том, что из-за Аллы Борисовны у нее слетали концерты.

«Я была в черном списке. Меня не приглашали ни на какие программы. Но я шла вперед... Никто не мог понять этого феномена», – отмечает она.

Девушка признает огромную значимость и влияние Аллы Борисовны Пугачевой:

«Когда в твоих руках судьба человека, тогда на чашу весов можно повесить многое... Вещи, которые мы делаем здесь, они возвращаются. Я бы никогда не стала пользоваться властью данной мне, чтобы не дать кому-то, чтобы идти дальше», – говорит она.

В этот момент передачи раздался звонок в студию от самой Примадонны.

«Не было у нас жесткого противостояния. Было много интересного, чего журналисты даже не ведают», – подытоживает Лика.