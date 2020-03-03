Елена Ханга: уходить ли с работы, если начальник – идиот?

Участники передачи пришли к выводу, что если на просьбу о повышении зарплаты раздается ответ: «Зачем тебе повышать зарплату? У тебя есть муж!», реакция должна быть незамедлительной – уйти с работы.

По статистике, женщины в Эстонии в среднем зарабатывают на треть меньше мужчин, и часто даже на одинаковых должностях зарплаты различаются. При этом женщины нередко сами соглашаются работать за меньшие деньги.

«Но стоит ли уходить с работы, если начальник – идиот?» – спросила ведущая Елена Ханга. Она попросила уточнить, куда можно пожаловаться?

Эксперты отметили, что в Эстонии есть Трудовая инспекция и Бюро уполномоченного по гендерному равноправию. Однако доказать обоснованность жалобы будет нелегко: каждый человек, обратившийся с жалобой, должен располагать документами. Доказательства требуются и в случае гендерной дискриминации в сфере зарплат, и в случае домогательства со стороны начальника. «Какой документ, если тебя ущипнули за зад? Селфи что ли?» – удивилась Ханга.

Советник уполномоченного по гендерному равноправию Тоомас Каземаа уточнил: «Помогут показания свидетелей или просто подробный рассказ».

«Да, но свидетель ничего не пойдет рассказывать, если хочет остаться на этой работе, – возразила Ханга. – И вообще домогательство практически недоказуемо. Как недоказуемо и то, что женщине не повышают зарплату из-за того, что она женщина. Принято считать, что начальнику всегда виднее».

Эксперты признали, что самый простой и логичный выход из такой ситуации – смена работы: «Уходите туда, где вас всё устраивает!».