Елена Варик: только альфонсы идут жить на территорию женщины за ее счет

Неожиданно в зале возник вопрос: почему в обществе всегда осуждают тех мужчин, которые «ищут себя» за счет женщин? Реплика вызвала оживление среди публики. Участники передачи признали, что действительно бывает, что и сильному полу нужна «передышка». Но почему за счет женщины? Может ли мужчина позволить себе сидеть на шее у дамы?

Ответ на возникшие вопросы дала руководитель благотворительного фонда Donum Vitae, общественный деятель Елена Варик: «Вы спрашиваете, нужно ли давать мужчинам право жить за счет женщины? В таком случае обязательно должна быть эмоциональная отдача! У меня был печальный опыт: я в Рождество вышла замуж за человека, которого знала больше 30 лет. И, увы, но 1 января я уже с ним развелась. Стало очевидно, что он просто на старости лет решил пристроиться и жить за мой счет. Если мужчина идет жить на территорию женщины за ее же счет – он альфонс. Не иначе!»