«Фейк всемирного масштаба»: академик РАМН развенчал миф о коронавирусе

Академик РАМН, председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев заявил, что никакой эпидемии коронавируса нет. По его словам, речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни». Об этом эксперт заявил газете «Аргументы и факты».
Воробьев считает, что эта «эпидемия» зачем-то и кому-то очень нужна. В качестве примера он привел ситуацию, которая сложилась на круизном лайнере в Йокогаме. «Там оказался заболевший, от него заразилось довольно много людей... говорят, больше 600. А умерли всего двое 80-летних. Но люди в таком возрасте могут и от любого другого вируса умереть», - считает врач.
Он заявляет, что «если бы вирус был действительно крайне заразным и смертельным, то, находясь в закрытом помещении так долго, все люди „сгорели“ бы за это время». По словам профессора, лечить заразившихся этим вирусом нечем, а его штамма ни у кого нет.
«Специфических препаратов нет, как и при гриппе», - считает врач. А попытки лечить его ВИЧ-препаратами «носят характер плохих экспериментов».
«Известный российский врач-инфекционист Владимир Никифоров на днях летал в Пекин. И рассказал, что живой вирус китайцы нам так и не предоставили. Дали только на бумаге последовательность генома. Но это не совсем то, что нужно. Почему скрывают? Может, у них ничего нет и ситуация полностью выдуманная?» — недоумевает медик.
«Запредельно жесткими» меры по карантину и изоляции зараженных также вызывают недоумение Воробьева. «Люди заперты в своих квартирах, могут выходить в магазин раз в 3 дня в магазин за продуктами... При этом китайцы показывают госпиталь на стадионе на тысячи человек. Там вообще никакой изоляции. По 20 человек лежат в ячейке», - поражается Воробьев. Он полагает, что такое место - «рай для распространения внутрибольничной инфекции, которая, присоединившись, убивает больше, чем вирус».
«В целом картинка похожа на описания фантастов или фильмы-страшилки про конец света. Все понимают, что это игра такая, фейк всемирного масштаба. Зачем — пока остается непонятным», — сказал Павел Воробьёв.
Академик предположил, что все это напоминает борьбу с экономическим кризисом, а не эпидемию.
"Возможно, это передел рынков. В своё время Сорос заработал на губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, или „бешенстве коров“, вспышка которой случилась в Англии в начале 2000-х, и фермеры были вынуждены уничтожить почти всё поголовье животных", - приводит пример врач.
Он напомним, что в России была похожая ситуация с африканской чумой свиней.
"Коронавирус может быть подобной историей. А что именно стало объектом дележа, мы пока не знаем», — отметил профессор, добавив, что правда постепенно всплывает.
«Через несколько лет мы будем примерно знать, что произошло…Впечатление, что одни заняты отработкой каких-то мероприятий, другие или все — распиливанием денег. К людям вся эта возня имеет опосредованное отношение, не делая их ни здоровее, ни богаче», — резюмировал свое видение ситуации с коронавирусом Воробьев.