«Фейк всемирного масштаба»: академик РАМН развенчал миф о коронавирусе

Воробьев считает, что эта «эпидемия» зачем-то и кому-то очень нужна. В качестве примера он привел ситуацию, которая сложилась на круизном лайнере в Йокогаме. «Там оказался заболевший, от него заразилось довольно много людей... говорят, больше 600. А умерли всего двое 80-летних. Но люди в таком возрасте могут и от любого другого вируса умереть», - считает врач.

Он заявляет, что «если бы вирус был действительно крайне заразным и смертельным, то, находясь в закрытом помещении так долго, все люди „сгорели“ бы за это время». По словам профессора, лечить заразившихся этим вирусом нечем, а его штамма ни у кого нет.

«Специфических препаратов нет, как и при гриппе», - считает врач. А попытки лечить его ВИЧ-препаратами «носят характер плохих экспериментов».

«Известный российский врач-инфекционист Владимир Никифоров на днях летал в Пекин. И рассказал, что живой вирус китайцы нам так и не предоставили. Дали только на бумаге последовательность генома. Но это не совсем то, что нужно. Почему скрывают? Может, у них ничего нет и ситуация полностью выдуманная?» — недоумевает медик.

«Запредельно жесткими» меры по карантину и изоляции зараженных также вызывают недоумение Воробьева. «Люди заперты в своих квартирах, могут выходить в магазин раз в 3 дня в магазин за продуктами... При этом китайцы показывают госпиталь на стадионе на тысячи человек. Там вообще никакой изоляции. По 20 человек лежат в ячейке», - поражается Воробьев. Он полагает, что такое место - «рай для распространения внутрибольничной инфекции, которая, присоединившись, убивает больше, чем вирус».

«В целом картинка похожа на описания фантастов или фильмы-страшилки про конец света. Все понимают, что это игра такая, фейк всемирного масштаба. Зачем — пока остается непонятным», — сказал Павел Воробьёв.

Академик предположил, что все это напоминает борьбу с экономическим кризисом, а не эпидемию.

"Возможно, это передел рынков. В своё время Сорос заработал на губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, или „бешенстве коров“, вспышка которой случилась в Англии в начале 2000-х, и фермеры были вынуждены уничтожить почти всё поголовье животных", - приводит пример врач.

Он напомним, что в России была похожая ситуация с африканской чумой свиней.

"Коронавирус может быть подобной историей. А что именно стало объектом дележа, мы пока не знаем», — отметил профессор, добавив, что правда постепенно всплывает.