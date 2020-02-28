Певец Шура: «У меня были метастазы в голове. Еще неделя, и я бы сдох»

44-летний певец Шура прошел через многие испытания. Став знаменитым в 90-е, музыкант быстро подсел на наркотики. Все началось с небольших доз, но постепенно артист становился все более зависимым. Из-за пагубного пристрастия певец не только лишился денег и квартиры, но еще и подорвал себе здоровье.

На фоне проблем с наркотиками у Шуры развилась онкология. О смертельно опасном диагнозе музыкант узнал случайно, но сразу же решил, что нужно лечиться. «Врач мне сказал, что еще неделя, и я бы сдох. У меня метастазы уже были в голове. У одной моей знакомой муж умер от рака, она знала все про эту болезнь. Я ей позвонил, и она меня сразу отправила в больницу. Вопрос «За что?» у меня даже не возникал, я и так знал точно — не фиг было жрать столько наркоты», — объяснил Шура.

Музыкант прошел больше десяти курсов химиотерапии. Из-за болезни ему пришлось уйти из мира шоу-бизнеса на пять лет. Несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, Шура смог излечиться, да и рак помог ему справиться с наркотической зависимостью.

«Я сейчас ничего не принимаю. Лечусь от алкоголизма. Мне в попу что-то вшили, и я очень боюсь. Уже два месяца не бухаю. Люди садятся на наркоту по разным причинам. Кому-то она нужна, чтобы выступать, но у меня было иначе. Я приходил домой, а там ни ребенка, ни котенка, ни любимого человека. Вот и принимал», — поделился артист.

Сейчас Шура регулярно проходит обследования, чтобы не упустить возможный рецидив рака. Также он помогает друзьям и коллегам, которые сталкиваются с зависимостями или тяжелыми болезнями. Так, музыкант один из первых сообщил, что у Марины Хлебниковой есть проблемы с алкоголем. По словам звезды, он был шокирован, когда увидел, как выглядит его некогда успешная коллега.

«Она оказалась в такой ситуации, когда ты сидишь дома, бухаешь и думаешь, что никому не нужен. Многие наши великие актрисы так переумирали. Когда я опубликовал фотографии Марины, о ней вспомнили. Она мне звонила и благодарила, что я о ней напомнил. А с Отиевой видели, что случилось? Была такая красивая баба, а сейчас худющая, сидит и бухает. Я всем готов помочь, клинику порекомендовать, в которой сам лечусь», — подчеркнул артист.

С последствиями собственной зависимости Шура сталкивается до сих пор. Так, музыкант уже давно мечтает о детях, но он боится обращаться к суррогатным мамам. По мнению артиста, его проблемы со здоровьем в прошлом могут негативно сказаться на малыше.

«Найти суррогатную маму — не проблема. Но это очень ответственный и важный шаг. Может быть решусь на это через пару лет. О ребенке из детского дома даже не думал. Я одно время жил в детском доме и знаю, что у ребят, которые там находятся могут быть большие проблемы», — признался артист.