Стало известно, как Курникова назвала новорожденную дочь от Иглесиаса

Новорожденная дочь Анны Курникова и Энрике Иглесиаса получила несуществующее русское имя, передает «Лента.ру». По словам испанского артиста, девушку назвали Машей. Однако у этого имени нет полного варианта — Мария. Тем не менее, певец остался доволен выбором супруги-теннисистки.

Иглесиас добавил, что с помощью жены учит русский язык и уже может на нем изъясняться. Дома семейная пара говорит на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Звезда надеется, что их совместные дети овладеют всеми тремя и смогут приобщиться к разным культурам.