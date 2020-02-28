Девочка которая пела «Кукушку». Как сложилась жизнь Ярославы Дягтяревой после проекта «Голос»

Судьбоносное выступление Ярославы состоялось в 2016 году с песней Виктора Цоя - «Кукушка».

Маленькая и хрупкая девочка смогла передать эмоции от композиции, и этот номер по сей день считается одним из самых запоминающихся. На февраль 2020 года запись с выступления Ярославы набрала 77 миллионов просмотров. Это абсолютный рекорд в Русскоязычном сегменте шоу «Голос».

А вот выиграть проект Ярослава, к сожалению, не смогла. В шаге от финала она уступила место другому участнику - Данилу Плужникову. Но это событие совсем не выбило девочку из колеи. Напротив, Ярослава стала двигаться дальше по своему творческому пути и завоевывать новые вершины.

Сегодня ей 11 лет. Дети в этом возрасте быстро растут и Ярослава не стала исключением.

После проекта ее часто начали приглашать на телевидение в качестве вокалистки. Но помимо этого, Ярослава пробует себя в роли актрисы. Она успела сняться в трех Российских фильмах - «Жги!», «Как папа стал взрослым» и «Заповедник».

Звездная жизнь с самого детства - испытание не из легких. Постоянное внимание прессы, оскорбления в интернете и жизнь по расписанию может выбить из колеи даже взрослого человека. Однако Ярослава не забывает учиться и ведет себя как обычный ребенок.

В школе у нее очень много друзей с которыми она любит гулять, а в свободное время она как и все дети, не забывает играть в игрушки. Сегодня творческая жизнь девочки кипит. За четыре года после проекта она успела выпустить больше десяти собственных песен и несколько видеоклипов.