Дмитрия Диброва выписали из больницы после обморока

17 февраля известного телеведущего Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали прямо из кинотеатра в центре Москвы. Артист потерял сознание, ему сразу же вызвали скорую помощь.
Сначала СМИ сообщали о том, что у Дмитрия был эпилептический припадок, после появилась информация о том, что у телеведущего диагностировали инсульт. Сам Дмитрий позже сообщил, что никогда не страдал от эпилепсии, да и сообщения об инсульте оказались ложью. Дибров заявил, что у него был обычный обморок, возможно, от переутомления. Телеведущего на всякий случай оставили в больнице почти на неделю для наблюдения. Дмитрий немного отдохнул, ему прописали витамины.
Сейчас Диброва уже выписали из больницы, он находится дома и чувствует себя прекрасно. По словам телеведущего, он уже готов приступить к работе.
Я уже дома. И не просто завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал,
— поделился Дибров с поклонниками.