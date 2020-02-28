Дмитрия Диброва выписали из больницы после обморока

Сначала СМИ сообщали о том, что у Дмитрия был эпилептический припадок, после появилась информация о том, что у телеведущего диагностировали инсульт. Сам Дмитрий позже сообщил, что никогда не страдал от эпилепсии, да и сообщения об инсульте оказались ложью. Дибров заявил, что у него был обычный обморок, возможно, от переутомления. Телеведущего на всякий случай оставили в больнице почти на неделю для наблюдения. Дмитрий немного отдохнул, ему прописали витамины.