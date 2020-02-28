Составлен список «тревожного чемоданчика» при коронавирусе

Федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии составило список продуктов и вещей первой необходимости при возникновении эпидемии коронавируса.
Как сообщает РИА Новости, в случае десятидневного карантина необходимо заранее запастись дома
20 литрами питьевой воды,
3,5 кг различных круп, хлеба и картофеля,
4 кг консервированных фруктов и сухофруктов,
2,6 кг молочных продуктов,
2,5 кг консервированных овощей и орехов,
1,5 кг мяса, рыбы и 0,4 кг растительного масла или других источников жиров.
Нормы приводятся с расчетом на одного человека. Кроме того, не лишними будут также мука, сахар, мед, печенье, шоколад и бульонные кубики. Также нужно запастись лекарствами, свечками, батарейками и фонариком.
К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.