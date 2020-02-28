Пт, 28.02.2020
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Составлен список «тревожного чемоданчика» при коронавирусе

Продукты питания. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии составило список продуктов и вещей первой необходимости при возникновении эпидемии коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, в случае десятидневного карантина необходимо заранее запастись дома

20 литрами питьевой воды,

3,5 кг различных круп, хлеба и картофеля,

4 кг консервированных фруктов и сухофруктов,

2,6 кг молочных продуктов,

2,5 кг консервированных овощей и орехов,

1,5 кг мяса, рыбы и 0,4 кг растительного масла или других источников жиров.

Нормы приводятся с расчетом на одного человека. Кроме того, не лишними будут также мука, сахар, мед, печенье, шоколад и бульонные кубики. Также нужно запастись лекарствами, свечками, батарейками и фонариком.

К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.

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