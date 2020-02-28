Модель, которая хотела стать похожей на кумира, ослепла из-за чернил в глазных яблоках

25-летняя жительница Варшавы стремительно теряет зрение после окрашивания глазных яблок в черный цвет. Александра Садовска хотела стать похожей на любимого музыканта, но уже успела горько пожалеть о своём решении, сообщает Mirror.

Татуировщику по имени Петр А., который согласился выполнить эту процедуру, грозит до трех лет лишения свободы за вред, причиненный здоровью девушки.

Александра пожаловалась мастеру на боль в глазах сразу после того, как окрашивание белков было завершено. Петр А. ответил ей, что это нормально, и посоветовал принять побольше обезболивающих.

По словам врачей, надежды на то, что им удастся восстановить зрение Александры, нет. Сейчас она ничего не видит правым глазом. Скорее всего, в ближайшее время она полностью ослепнет.

К сожалению, вердикт врачей не вселяет оптимизма: ущерб слишком обширный. Боюсь, я стану слепой. Но я не собираюсь запираться в подвале и впадать в депрессию. Да, это печально, но жизнь-то продолжается,

— сказала Александра Садовска.

По данным издания Polska, Александре сделали уже три операции по восстановлению зрения. Все оказались безуспешными: краситель слишком глубоко проник в ткани глаза.

По словам адвокатов Александры, тату-мастер не знал, как выполняются подобные процедуры: он использовал чернила, предназначенные для применения исключительно на коже.