Недавно пользователь NerdKid_94 по имени Хельми поделился в «Твиттере» перепиской со своей матерью. В ней они обсуждали, как сделать так, чтобы их домашний питомец не очень страдал из-за шума. И женщина в своей любви к усатому превзошла всех, очаровав множество пользователей. Пост стал вирусным и набрал около 40 тысяч лайков. «Сегодня в доме проводили ремонтные работы, и из-за громкого шума Дебаб не мог уснуть. Вот как моя мама его разбаловала», - пишет NerdKid_94.

Сын на весь Twitter рассказал, как мама разбаловала любимого кота, и теперь питомцу завидуют все ФОТО: twitter

Сначала Хельми послал маме изображение Дебаба, лежащего на лестнице. На что обеспокоенная родительница сказала: «Отнеси братика в комнату, ведь он может упасть. Или отведи в гостиную и включи вентилятор». Юноша отчитался о проделанной работе, прислав фото кота, отдыхающего на ковре, но маму это не успокоило. «А почему ты не дал ему подушку?» — спросила женщина.

Сын на весь Twitter рассказал, как мама разбаловала любимого кота, и теперь питомцу завидуют все ФОТО: twitter

Вскоре питомец уже сладко дремал на мягком, но и этого оказалось мало. Мать юзера велела принести самую любимую подушку четверолапого. А в качестве вишенки на торте хозяйка попросила удобно расположить голову котика, чтобы у него потом ничего не болело.

Сын на весь Twitter рассказал, как мама разбаловала любимого кота, и теперь питомцу завидуют все ФОТО: twitter