«Заколдованный» Маликов. Артист рассказал, что помогает ему выглядеть молодо

Певец Дмитрий Маликов отметил 50-летие большим сольным концертом в Петербурге. За кулисами он рассказал 5-tv.ru, как ему удается так молодо выглядеть, когда легче воспитывать детей, и какое будущее он прочит своим отпрыскам.

Поклонники часто отмечают, что Дмитрий в свои пятьдесят остается тем же 20-летним юнцом, каким пришел на российскую сцену, многие даже называют его «заколдованным». Артист не раскрыл рецепт вечной молодости, но подсказал некоторые ингредиенты.

«Я не чувствую себя ни на какой возраст. Утром, бывает, просыпаешься — чувствуешь себя не очень, а к вечеру вроде и хорошо. Поэтому мне просто приятно, что я нахожусь в хорошем тонусе — физическом и моральном. Главное, чтобы был молодой дух, и чтобы хотелось творить. А физический возраст не так уж важен. Просто я стараюсь вести здоровый образ жизни, регулирую питание. Физические нагрузки должны быть, ну, и много добрых мыслей и поступков, по возможности», — заметил Маликов.

Во многом оставаться в тонусе певцу помогают дети. Дмитрий — счастливый отец 20-летней Стеши и двухлетнего Марка. Тут уж хочешь не хочешь, а приходится соответствовать! Артист признался, что сейчас гораздо увереннее себя чувствует в роли родителя, чем на заре молодости, когда появилась на свет дочь.

«Конечно, детей легче воспитывать после 40 лет. Потому что ты понимаешь, ценишь, имеешь большой жизненный опыт. И хочешь как можно больше времени проводить со своими детьми. Это очень важно. Сейчас такой замечательный возраст у моего сына — два годика. Очень забавно: он уже говорит, и, конечно, я очень ценю эти минуты, которые мы проводим вместе», — поделился артист.

О будущем маленького Марка он отозвался туманно — главное, по его словам, чтобы сын вырос счастливым, а на каком поприще он найдет себя, пока сказать трудно. Что касается Стефании, она девушка с серьезными намерениями, и родители это одобряют.