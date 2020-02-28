«Евровидение-2020» предлагают отменить из-за коронавируса

По его словам, если распространение вируса в течение нескольких месяцев не возьмут под контроль, проведение «Евровидения» в Роттердаме станет неразумным шагом.

Вы должны принять во внимание сценарий, что такие события, как «Евровидение», не смогут проводиться, но это зависит от того, как будет развиваться коронавирус в предстоящий период,

Как пишет газета AD, по мнению эксперта, с учетом происходящего в Италии, пока ситуация выглядит не очень обнадеживающей.

В четверг первый случай коронавируса зарегистрирован в Эстонии. Речь идет о о постоянном жителе Эстонии, у которого нет эстонского гражданства, и который въехал в страну в среду вечером. Больным оказался гражданин Ирана, приехавший со своей родины. Он был помещен в Западно-Таллиннскую центральную больницу, в инфекционное отделение. Сейчас он под надзором врачей, уточняет Департамент здоровья.