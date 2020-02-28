Что можно, а что нельзя делать в Прощеное воскресенье

Порой каждый из нас совершает поступки, за которые нужно извиниться. Не всегда мы можем простить своего обидчика, но еще сложнее попросить прощения за собственные ошибки. Прощеное воскресенье — особенный праздник. В этот день у вас появится возможность произнести слова раскаяния перед своими близкими. Однако не забывайте, что ваши извинения должны быть искренними.

Ежегодно Прощеное воскресенье празднуют в последний день масленичной недели. Сразу же после этого начнется долгий период Великого поста.

Смысл Прощеного воскресенья

В Прощеное воскресенье принято не только извиняться перед другими людьми, но и прощать обидчиков. В этом и заключается главный смысл праздника. Священнослужители рекомендуют просить прощения только у тех, кого вы действительно обидели словом или действием.

Однако если вы посетите церковь в этот день, то заметите, как люди выстраиваются в цепочку и просят прощения друг у друга. Эта старинная церковная традиция зародилась еще на Афоне и со временем пришла и в нашу страну. Считается, что Прощеное воскресенье предназначено не только для раскаяния перед теми, кто в обиде на вас, но и для очищения души. В этот день принято не только извиняться и прощать других людей, но и заниматься богоугодными делами. Вступать в конфликты, жаловаться на других людей и распускать слухи категорически запрещено.

Если в этот день перед вами извинится человек, в ответ обязательно скажите: «Бог простит, и я прощаю». Таким образом вы даете понять, что обида — это не повод становиться врагами. Научившись прощать людей, вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Что обязательно нужно сделать в Прощеное воскресенье

Посетите церковь. Прощеное воскресенье — важный день для православных верующих. Необходимо посетить храм и побывать на богослужении, во время которого священник и другие прихожане попросят прощения друг у друга.

Извинитесь перед своими близкими. В первую очередь, попросите прощения у своих родных. Необязательно перечислять все обиды, лишний раз напоминая о них. Просто скажите: «Прости меня». Во время покаяния ваши слова должны исходить из души, иначе смысла в них не будет.

Простите своих обидчиков. Некоторые обиды забыть сложно, но отказать человеку в прощении — страшный грех. Постарайтесь простить своих обидчиков и отпустите негативные воспоминания из своих мыслей. Однажды вы поймете, что небольшие конфликты не стоят испорченных отношений.