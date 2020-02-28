Модель Ксения Пунтус возвращается к работе после падения из окна внука Михалкова

Ксения Пунтус прошла долгий период лечения и восстановления после полученных травм и уже готова вновь выходить на подиум и сниматься для глянца. Модель выписали из больницы пару недель назад, сейчас она завершает домашнюю реабилитацию, пишет «Стархит».
11 января имя Ксении Пунтус узнали все: модель получила тяжелые травмы при загадочных обстоятельствах. Девушку, выпавшую из окна, нашел дворник, который и вызвал скорую. Поклонники были уверены, что звезду подиумов вытолкнули из окна, но позже она опровергла это.
Как оказалось, причиной падения стала банальная неосторожность: Ксения сидела на подоконнике и в какой-то момент потеряла равновесие. Сейчас жизни модели уже ничего не угрожает. Более того Пунтус готова вернуться к работе. На 13 марта у блондинки уже намечены съемки для известного бренда. «Отдохнула я знатно, конечно, но ничегонеделание — очень утомительное занятие», — подчеркнула звезда.
Ксения не отрицает, что прошедшие полтора месяца были очень сложными для нее. Звезда подиумов столкнулась не только с серьезными травмами, но и с настоящей травлей со стороны хейтеров. Впрочем, сейчас эти проблемы уже остались позади. В трудный период рядом с Пунтус были ее близкие, которые помогали прийти в себя.