Модель Ксения Пунтус возвращается к работе после падения из окна внука Михалкова

11 января имя Ксении Пунтус узнали все: модель получила тяжелые травмы при загадочных обстоятельствах. Девушку, выпавшую из окна, нашел дворник, который и вызвал скорую. Поклонники были уверены, что звезду подиумов вытолкнули из окна, но позже она опровергла это.

Как оказалось, причиной падения стала банальная неосторожность: Ксения сидела на подоконнике и в какой-то момент потеряла равновесие. Сейчас жизни модели уже ничего не угрожает. Более того Пунтус готова вернуться к работе. На 13 марта у блондинки уже намечены съемки для известного бренда. «Отдохнула я знатно, конечно, но ничегонеделание — очень утомительное занятие», — подчеркнула звезда.