«Большой праздник на 300 гостей»: Водянова рассказала о предстоящей свадьбе

Российская супермодель Наталья Водянова готовится к свадьбе. Избранник знаменитости бизнесмен Антуан Арно сделал ей предложение. Влюбленные живут вместе уже восемь лет и воспитывают двух общих детей: Максима и Романа. Однако официально скрепить союз они решились только сейчас.

По словам Водяновой, Арно ей сделал предложение на русском языке. Это покорило модель, поскольку предприниматель — француз и привык изъясняться на родном языке. Сейчас полным ходом идут приготовления к свадьбе. Как отметила светская львица, торжество будет не очень масштабным.

«Мы поженимся совсем скоро. Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Честно признаться, во Франции привыкли к торжествам помасштабнее, поэтому точно найдутся люди, которые назовут нашу церемонию довольно скромной», — рассказала Водянова в интервью для издания Elle.