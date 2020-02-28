Гороскоп на 28 февраля: Дев поглотит рутина, а у Рыб появятся неотложные дела

Эта пятница будет находиться под эгидой спокойных и интуитивных шестых лунных суток, символами которых являются журавль, облака и радуга. Не стремитесь сегодня реализовать что-нибудь сверхъестественное — лучше займитесь обычными делами, но работайте на полную мощность, стремясь к хорошим результатам. В общении сегодня нужно быть легкими и милыми.
Овен
Если вам пытаются вставить палки в колеса, лучше отойдите в сторону и переждите неприятный период.
Телец
День подходит для начинаний в той отрасли, где вас ценят и вы чувствуете себя в своей тарелке.
Близнецы
Вы не сможете выполнять несколько задач одновременно – даже не пытайтесь. Иначе провалите все сроки и договоренности.
Рак
Лев
Пообщайтесь по душам со своей второй половинкой. Вот увидите – решение проблемы придет неожиданно легко.
Дева
Если вы срочно не найдете себе серьезного занятия на день, оно найдет вас само, причем затянется надолго.
Весы
Прежде чем на что-то решиться, не пожалейте времени и сил на подготовку такого важного мероприятия.
Скорпион
Вам придется задержаться на работе, коллективно решая возникшие вопросы. Не переживайте: вы не будете одиноки.
Не стоит пускать дела на самотек, потому что конкуренты тут же ухватятся за возможность положить вас на лопатки.
Козерог
Вы заслужите похвалу руководства и признание коллег, если не будете убегать от решения возникшей задачи.
Водолей
Не давайте повода окружающим для сплетен о ваших личных делах. Наоборот, пусть знают, что у вас все хорошо.
Рыбы
В этот день неожиданно всплывут какие-то давние дела и заставят вас поволноваться.