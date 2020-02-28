Коронавирус в Италии: супермаркеты осаждают толпы людей, а китайские студенты не могут вернуться на родину

В последние дни мы наших друзей на занятиях видим все реже – две недели назад вышло правительственное распоряжение о невозможности покинуть страну или въехать в Италию гражданам Китайской Народной Республики в течение 45 дней, и это для многих студентов стало настоящей катастрофой. У многих закончились визы и вид на жительство, истекли контракты на аренду, да и попросту деньги, чтобы остаться в недешевой Тоскане еще на полтора месяца.

Университет делает все возможное – оперативно расселяет нуждающихся в жилье, помогает с документами, выдает всем нуждающимся стипендии, мы сами собираем деньги. И каждый из нас готов к тому, что карантин могут объявить в любой момент.

Диспенсеры с антибактериальной жидкостью размещены во всех публичных заведениях и офисах вместе с инструкциями о том, как их использовать.