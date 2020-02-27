Презерватив: шесть случаев, когда он может не защитить

Есть шесть основных ситуаций, когда презерватив может порваться.

Неправильное хранение. Например, в слишком теплом месте или под прямыми лучами солнца. Эффективность презерватива падает в несколько раз, если использовать его по истечению срока годности, пишет Сегодня.

Неаккуратное вскрытие упаковки. Запросто можно повредить презерватив, если открывать его зубами, острыми ногтями, ножницами или другими острыми предметами. Кстати, доказано, что чем чаще использовать презерватив, тем меньше вероятности, что он порвется. Вот что значит опыт!

Размер имеет значение. При большом мужском достоинстве стандартный презерватив может просто лопнуть. Чтобы такого не случилось нужно использовать презервативы больших размеров.

Недостаток смазки. Если женщина недостаточно расслаблена, вагинальная смазка не вырабатывается – презерватив может порваться. В таком случае нужна дополнительная смазка на водной основе.

Длительность акта. Один презерватив нельзя использовать дольше 30 минут, иначе велика вероятность его разрыва. Уменьшается эффективность контрацептива, если его использовать повторно. Два половых акта – 2 презерватива и ни как иначе.