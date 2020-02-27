Самая сексапильная блондинка Эстонии вспомнила недавний отпуск эротичным снимком

Эстонский блогер, путешественница и визажист Лиза Линд часто радует поклонников безумно сексуальными снимками - в полуобнаженном или даже обнаженном виде на фоне прекрасных пейзажей.
Сегодня она снова опубликовала снимок из жаркой Доминиканы - такой же жаркий, как и страна, где отдыхала эстонская красотка.
На фото Лиза в слитном купальнике наслаждается пейзажом во время рассвета с террасы.
В подписи к фото она поблагодарила отель, в котором проживала, за гостепреимство и те самые рассветы, на фоне одного из которых она сделала снимок.
Уже скучаю по утрам, как это и очень рада, что скоро вернусь сюда,
- также написала Лиза в подписи.