Чт, 27.02.2020
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Самая сексапильная блондинка Эстонии вспомнила недавний отпуск эротичным снимком

Лиза Линд

ФОТО: Instagram

Эстонский блогер, путешественница и визажист Лиза Линд часто радует поклонников безумно сексуальными снимками - в полуобнаженном или даже обнаженном виде на фоне прекрасных пейзажей.

Сегодня она снова опубликовала снимок из жаркой Доминиканы - такой же жаркий, как и страна, где отдыхала эстонская красотка.

На фото Лиза в слитном купальнике наслаждается пейзажом во время рассвета с террасы.

В подписи к фото она поблагодарила отель, в котором проживала, за гостепреимство и те самые рассветы, на фоне одного из которых она сделала снимок.

Уже скучаю по утрам, как это и очень рада, что скоро вернусь сюда,

- также написала Лиза в подписи.

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