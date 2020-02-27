Самая сексапильная блондинка Эстонии вспомнила недавний отпуск эротичным снимком

Сегодня она снова опубликовала снимок из жаркой Доминиканы - такой же жаркий, как и страна, где отдыхала эстонская красотка.

На фото Лиза в слитном купальнике наслаждается пейзажом во время рассвета с террасы.

В подписи к фото она поблагодарила отель, в котором проживала, за гостепреимство и те самые рассветы, на фоне одного из которых она сделала снимок.

Уже скучаю по утрам, как это и очень рада, что скоро вернусь сюда,