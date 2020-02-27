Подозревают коронавирус: детей Кейт Миддлтон отправили на карантин

Британскую школу Thomas' Battersea, где учатся дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, закрыли на карантин. Причиной тому послужили опасения заразиться коронавирусом, вызвавшим смертельную эпидемию в мире, пишет Сегодня.
Как сообщает The Daily Mail, администрация учебного заведения отправила всех детей, в том числе принца Джорджа и принцессу Шарлотту, на карантин на две недели. Как оказалось, опасения появились неспроста – четверо учеников частной школы вернулись с отдыха из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Пока признаков вирусной болезни не обнаружено, но все же было принято решение отменить занятия и закрыть школу. Поэтому принцесса Шарлотта и принц Джордж проведут две недели со своими родителями – герцогами Кембриджскими.
Отметим, что на данный момент многие города по всему миру закрываются из-за коронавируса.