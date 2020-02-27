Певица Элина Нечаева призналась, что уже встретила своего принца

Режиссером стала именитый российский хореограф и талантливый режиссер Алла Сигалова. Главные роли в спектакле исполняют эстонская оперная певица Элина Нечаева и ведущий актер Русского театра Александр Ивашкевич. Художником по костюмам выступил историк моды, выдающийся искусствовед, почетный член Российской академии художеств, также знакомый многим телезрителям ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев. Автор сценографии спектакля — всемирно известный грузинский театральный художник Георгий Алекси-Месхишвили.

По словам Александра Васильева, время действия спектакля - 60-е годы, и для постановки использованы винтажные вещи. «Но театр - это всегда компромисс, сцена требует своих цветов, и определенная гамма цвета уже задана», - говорит Васильев. Некоторые из платьев, которые мы увидим в музыкальном спектакле, уже были представлены и на пресс-конференции. Александр Васильев подчеркнул, что сюжет - это мировая классика, история о Золушке со счастливым концом.

Говоря о костюмах, дизайнер Кирилл Гасилин отметил, что любое платье должно идеально сидеть и на клиентке, и на актрисе. «Это тоже залог успеха. Поэтому мы стараемся показать фурнитуру, богатство тканей, в спектакле будет около 100 костюмов», - рассказал российский дизайнер.

Режиссер Алла Сигалова неоднократно подчеркивала, что «Моя прекрасная леди» - не мюзикл, а именно музыкальный спектакль. «Я не верю, что эта часть Европы может делать полноценные мюзиклы. Главное у нас - драматургия», - отметила Сигалова на пресс-конференции.

Исполнитель главной роли Хиггинса Александр Ивашкевич говорит, что Алла Сигалова тот режиссер, который не дает скучать, предлагая вкусный и замечательный материал. «Мы работаем в радость», - подытожил Ивашкевич.

«Моя прекрасная леди» — один из самых знаменитых мюзиклов в мире. Прекрасная музыка, невероятная хореография, остроумные диалоги и увлекательный сюжет не только надолго остаются в памяти, но и вызывают желание снова и снова встречаться с героями этой элегантной постановки — яркими, своенравными и бесконечно обаятельными. Взяв за основу пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион», автор либретто Алан Джей Лернер и композитор Фредерик Лоу рассказали удивительно добрую, местами очень смешную, нежную и трогательную историю о любви.