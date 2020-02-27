Кети Топурия косвенно подтвердила беременность

Напомним, что сейчас возлюбленным Топурии является дипломат и бизнесмен Лев Деньгов, с которым певица познакомилась на одном из светских мероприятий. Кети перестала скрывать с ним отношения в конце прошлого года. Топурия уже воспитывает дочь Оливию, рожденную от предпринимателя Льва Гейхмана. Рождение ребенка не спасло отношения, они прекратились в 2017 году. Несколько лет Топурия встречалась со скандальным рэпером Гуфом.