Чт, 27.02.2020
Подгузники в тарелках, секс в зале ресторана и неэтичные комментарии: что же творится в таллиннских ресторанах? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Кети Топурия косвенно подтвердила беременность

Кети Топурия

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица Кети Топурия продолжает интриговать поклонников. Слухи о том, что Кети находится в положении, ходят уже не первый месяц, однако Топурия ни разу не прокомментировала беременность, пишет Экспресс газета.

Поклонники уверены, что Кети ждет второго ребенка, а сама Топурия косвенно подтвердила свое интересное положение в микроблоге.

Кети опубликовала фотографию, на которой прикрыла живот подушкой. Снимок она сопроводила смайликом в виде вылупляющегося цыпленка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐣

A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on

«Красивая беременяшка. Поздравляю», «Судя по смайлу, вы особо и не стремитесь скрывать положение», — пишут в комментариях поклонники певицы.

Напомним, что сейчас возлюбленным Топурии является дипломат и бизнесмен Лев Деньгов, с которым певица познакомилась на одном из светских мероприятий. Кети перестала скрывать с ним отношения в конце прошлого года. Топурия уже воспитывает дочь Оливию, рожденную от предпринимателя Льва Гейхмана. Рождение ребенка не спасло отношения, они прекратились в 2017 году. Несколько лет Топурия встречалась со скандальным рэпером Гуфом.

НАВЕРХ