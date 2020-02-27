Кети Топурия косвенно подтвердила беременность

Певица Кети Топурия продолжает интриговать поклонников. Слухи о том, что Кети находится в положении, ходят уже не первый месяц, однако Топурия ни разу не прокомментировала беременность, пишет Экспресс газета.
Поклонники уверены, что Кети ждет второго ребенка, а сама Топурия косвенно подтвердила свое интересное положение в микроблоге.
Кети опубликовала фотографию, на которой прикрыла живот подушкой. Снимок она сопроводила смайликом в виде вылупляющегося цыпленка.
«Красивая беременяшка. Поздравляю», «Судя по смайлу, вы особо и не стремитесь скрывать положение», — пишут в комментариях поклонники певицы.
Напомним, что сейчас возлюбленным Топурии является дипломат и бизнесмен Лев Деньгов, с которым певица познакомилась на одном из светских мероприятий. Кети перестала скрывать с ним отношения в конце прошлого года. Топурия уже воспитывает дочь Оливию, рожденную от предпринимателя Льва Гейхмана. Рождение ребенка не спасло отношения, они прекратились в 2017 году. Несколько лет Топурия встречалась со скандальным рэпером Гуфом.