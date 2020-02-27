46-летняя Хайди Клум и 30-летний Том Каулитц сфотографировались обнаженными в постели

Оба обнажены; Каулитц, закрыв глаза, обнял жену и нежно прижался губами к ее шее.

Позднее начало дня. Люблю тебя, Том,

- подписала этот чувственный кадр Хайди.

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Похоже, за полгода брака отношения Клум и Каулитца стали еще более страстными. И это не укрылось от внимания поклонников. «Похоже, Том просто на небесах от счастья», «Изумительная пара», «Вы что, прямо сейчас занимаетесь сексом?» - пишут впечатленные фолловеры.

О романе Хайди Клум и Тома Каулитца впервые стало известно на Каннском кинофестивале в мае 2018 года. Тогда серьезность их отношений многие поставили под сомнения. Основным аргументом стала 16-летняя разница в возрасте. Однако всего семь месяцев спустя Том сделал предложение модели. В августе 2019 года, после 15 месяцев знакомства, влюбленные поженились.