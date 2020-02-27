Эстонская стюардесса рассказала о самых неловких и шокирующих ситуациях в самолете

Топ неловких ситуаций в самолете:

1. Оказывается, не все люди умеют закрывать дверь, находясь внутри туалета в самолете и вот же неловкость, когда ты туда заходишь;

2. Когда тебя попросили принести воды и ты забыл, кто это был;

3. Слава богу, я ничего не разливала на пассажиров, но однажды уронила стаканчик с нарезанными дольками лимона. С этим пассажиром мне повезло, он посмеялся и сказал: «Ну вот, отличная идея для фото блогерам, которые там свои миллионы разыгрывают»;

4. «Мамочка» одна летела со своим малышом, который срыгнул в конце полета (конкретно так) и мать ничего не успела сделать кроме как подставить свои руки. Таким образом она оказалась в ловушке «нешевеления». Она так смотрела на меня, но я понятия не имела, как ей помочь. Взять рыгающего ребёнка - нет, спасибо. Дала ей рвотный мешок, куда она перекатила всю эту массу с рук;

5. Когда здоровый брутальный мужчина просит положить его багаж на верхнюю полку - ничего что это не моя работа, «мужчина»? П.С. я помогаю только бабушкам, детям, беременным и людям с ограниченными возможностями. В среднем в день с нами летят 240 человек, то есть, вы на самом деле думаете, что тягать ваши сумки - это наша обязанность?

6. Когда полный человек садится возле аварийного выхода (полным людям запрещено там сидеть). Как это объяснить, чтобы не обидеть? Благо на этих местах немножко короче ремень и я просто говорю, что с дополнительным ремнем у аварийных выходов сидеть нельзя. (Камон, дело не в тебе, это всё ремень);