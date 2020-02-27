Два важных правила: как откидывать спинку кресла в самолете

Эксперты по этикету напомнили о двух важных правилах, как откидывать спинку кресла в самолете. По их мнению, это поможет избежать конфликтов с теми, кто сидит позади вас, пишет Сегодня.
Во-первых, опускать спинку нужно только после принятия пищи, когда бортпроводники убрали посуду. Во-вторых, перед этим необходимо всегда предупредить сидящего сзади человека,
– рассказывает эксперт по этикету Уильям Хансон в интервью изданию The Sun.
Он добавил, что откидывание сиденья – неотъемлемая часть самого процесса перелета, поэтому тем, кому не нравится, лучше не летать.
Садитесь на корабль, езжайте на машине или путешествуйте бизнес-классом,
– советует специалист.
Пассажиры, которые откидываются назад вскоре после посадки в самолет – это тот тип людей, которые способны мгновенно отключиться от всего происходящего вокруг и не испытывать абсолютно никаких эмоций.
Пока они чувствуют себя в порядке, им нет дела до соседей,
– резюмирует эксперт по поведению Джуди Д. Джеймс.
К слову, многие авиакомпании самостоятельно пытаются решить эту проблему.
- British Airways решила избавиться от откидывающихся мест на коротких рейсах.
- Delta Air Lines ограничила количество мест, которые позволяют пассажиру опустить спинку.
- Qantas внедряет кресла Premium Economy, которые не просто опускаются назад, а вместе со всем креслом сдвигаются вперед.