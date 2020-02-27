Путин впервые рассказал правду о своих двойниках

- Вы настоящий?

Путин: Да

- А двойник есть?

Путин: Нет.

- И не было?

Путин: Нет.

- А тема возникала когда-нибудь такая?

Путин: Возникала. Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.

- То есть нет?

Путин: Нет pic.twitter.com/KowE87elIS