Путин впервые рассказал правду о своих двойниках

В очередной серии проекта ТАСС президент России Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х годов идея использовать его двойников на массовых мероприятиях действительно возникала, но была им отвергнута.
Журналист Андрей Ванденко рассказал, что одним из популярных запросов в интернете является фраза «Путин двойник доказательства» и попросил прокомментировать данную конспирологическую теорию.
В ответ Путин рассказал, что почти двадцать в «самые тяжелые времена борьбы с терроризмом» действительно звучали предложения использовать дублера на потенциально небезопасных мероприятиях, однако они были отвергнуты.
"[Идея] возникала, но я отказался от двойников", - отметил он. "Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом" - добавил президент.
Путин о мобильном телефоне: Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто. Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента pic.twitter.com/4ecT3dsZet— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 27, 2020
Кроме того, Путин рассказал о своем отношении к гаджетам. По его словам, он их не использует.
- Вы настоящий?— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 27, 2020
Путин: Да
- А двойник есть?
Путин: Нет.
- И не было?
Путин: Нет.
- А тема возникала когда-нибудь такая?
Путин: Возникала. Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.
- То есть нет?
Путин: Нет pic.twitter.com/KowE87elIS
Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто,
— объяснил он СМИ.
По его словам, «проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента».