Чт, 27.02.2020
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Путин впервые рассказал правду о своих двойниках

Владимир Путин.

ФОТО: Jevgeni Bijatov/Sputnik

В очередной серии проекта ТАСС президент России Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х годов идея использовать его двойников на массовых мероприятиях действительно возникала, но была им отвергнута.

Журналист Андрей Ванденко рассказал, что одним из популярных запросов в интернете является фраза «Путин двойник доказательства» и попросил прокомментировать данную конспирологическую теорию.

В ответ Путин рассказал, что почти двадцать в «самые тяжелые времена борьбы с терроризмом» действительно звучали предложения использовать дублера на потенциально небезопасных мероприятиях, однако они были отвергнуты.

"[Идея] возникала, но я отказался от двойников", - отметил он. "Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом" - добавил президент.

Кроме того, Путин рассказал о своем отношении к гаджетам. По его словам, он их не использует.

Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто,

— объяснил он СМИ.

По его словам, «проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента».

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