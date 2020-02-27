Знаете ли вы, дочь какого политика Эстонии танцует в Америке горячие танцы?

На фото 27-летняя дочь спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса (Консервативная партия) Ханна Мари.

Дочь политика долгое время жила в Англии, там и работала танцовщицей, но в начале февраля переехала в Майами. Ее сценическое имя Hanna Braveheart. И танцовщицей она работает не обычной, а исполняющей тверк и другие горячие танцы. Тверк - если кто не знает - это вид танца, в котором активно работают бедра и ягодицы, а верхняя часть тела практически неподвижна. Танцуют этот танец обычно женщины. Ноги в танце полусогнуты, а главная роль отводится бедрам. Используются два основных движения: «шейк», или тряска, и «хип-ролл», то есть вращение бедрами. При этом плечи должны находиться на одном уровне. Сложно, никто не спорит!

Ханна ранее жила в Финляндии, где была признана лучшей исполнительницей стиля dancehall в 2013 году. Это танцевальное направление основано на ритмах регги, для него характерны специфические, очень сексуальные движения бедер и ягодиц. Из Instagram Ханны можно узнать, что она работает и видеомоделью, и учительницей танцев. На вопрос о том, что родные Ханны думают о ее сексуальном танцевальном стиле, девушка уже много лет отвечает так: «Мои родители и вся моя семья во главе с бабушкой являются моими поклонниками, поддерживают меня всегда и гордятся мною».