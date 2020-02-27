Блогер Лиза Линд раскрыла всю правду о вымышленной жизни инста-звезд

«Не сравнивайте свою реальную жизнь с чужой и особенно инстаграммной. Это урок номер один, когда речь заходит о социальных сетях. Я знаю, о чем говорю, потому что прошла через это.

Вы просыпаетесь утром с опухшими глазами и неидеальной кожей, ваш загар бесследно исчез, вы набрали несколько килограммов после окончания сезона бикини, на улице идет дождь, у вас миллион дел на работе или в школе. Вы просматриваете Instagram за чашечкой кофе, и вам кажется, что вы отстали от всех, вы выглядите хуже всех, а ваша повседневная жизнь скучна и никуда не годится. Ваши любимые герои соцсетей, на которых вы подписаны, например, спортсмены, актрисы, певицы, музыканты, визажисты и стилисты, даже некоторые селебрити-друзья - они выглядят идеально. Их тела безупречны, кожа сияет изнутри, голливудские улыбки поражают воображение любого. Они, судя по фотографиям, ведут богемную жизнь, иную, чем вы, они нежатся на багамских пляжах круглый год, потому что их идеальная карьера давно сложилась, и они теперь просто наслаждаются жизнь. А вы? Вы живете не так.

Но вот в чем дело: ни один из них не делает того, что вы видите на снимках. Часто это старые снимки - воспоминания из отпуска или из той жизни, когда они были молоды и красивы телом, или это фото, максимально обработанные в фотошопе или сделанные при правильном освещении. И поверьте, все эти красавцы и красотки из Instagram, которые, по вашему мнению, живут в раю, часто испытывают такие же разочарования и проблемы, как и вы, вообще и рассматривая соцсети других! Кто-то всегда будет лучше, моложе, красивее и богаче.

Лиза Линд ФОТО: Instagram

Я также знаю, что признать это в теории легче, чем на самом деле, но для того, чтобы по-настоящему извлекать выгоду из социальных сетей, а не быть их рабом и расстраиваться, вы должны осознать тот факт, что большинство вещей, которые вы видите в Интернете, не являются таковыми. Это не настоящая жизнь людей, за которыми вы следите, это своеобразная Потемкинская деревня, гламурный фасад, за которым может скрываться и что-то не слишком радужное и радостное.

Не поймите меня неправильно. Я не думаю, что соцсети и фотографии, которыми мы хвастаемся, - это плохо. Мы все имеем право выбирать то, чем хотим поделиться с остальным миром. Просто помните обо всем, что я написала выше, рассматривая снимки ваших кумиров и завидуя их жизни. Не упускайте реальность из виду», - с таким глубокомысленным посланием эстонская путешественница обратилась к своим подписчикам.