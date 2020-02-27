Фото Леры Кудрявцевой 25-летней давности взорвало Сеть

На фото она выглядит совершенно не так, как привыкли ее подписчики. Ее прической стала мальвинка, так модная в то время. При этом она позирует в total black наряде, грубых шнурованных ботинках, вальяжно сидя в кресле, закинув ногу на ногу, и держит в руках зажженную сигарету.

«25 лет назад!!! #архив #тенерифе», - коротко подписала снимки Лера.

Многие подписчики оценили фото Кудрявцевой, отметив, что она неслишком сильно изменилась с тех времен. А некоторые даже сравнили ее с популярной телеведущей и блогером Настей Ивлеевой.