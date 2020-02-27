Фото Леры Кудрявцевой 25-летней давности взорвало Сеть

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram опубликовала архивные снимки, которые были сделаны 25 лет назад. Как призналась взеда экранов ТВ, на тот момент уже была мамой своего сына Жана.
На фото она выглядит совершенно не так, как привыкли ее подписчики. Ее прической стала мальвинка, так модная в то время. При этом она позирует в total black наряде, грубых шнурованных ботинках, вальяжно сидя в кресле, закинув ногу на ногу, и держит в руках зажженную сигарету.
«25 лет назад!!! #архив #тенерифе», - коротко подписала снимки Лера.
Многие подписчики оценили фото Кудрявцевой, отметив, что она неслишком сильно изменилась с тех времен. А некоторые даже сравнили ее с популярной телеведущей и блогером Настей Ивлеевой.
«Я сначала подумала, что это Ивлеева добавила фотку в стиле ретро!», «Такая Настя Ивлеева на минималках», «Даже не изменилась! Красотка Лера!!», «Почти не изменились, сейчас более солидная», «Вообще не изменилась! Только похорошела!», «Какая оторва!» — написали комментаторы под фото.