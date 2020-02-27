Астрологи назвали три самых надежных водителя по знаку Зодиака

По мнению астрологов, только три знака Зодиака ездят за рулем, как первоклассные водители. Как правило, они не нарушают правил дорожного движения и умеют быстро и правильно сориентироваться в любой нестандартной ситуации, пишет today.ua.

Девы по своей природе стремятся к совершенству во всех сферах жизни, это касается и вождения. Представители этого знака вряд ли сядут за руль, пока наизусть не выучат все правила дорожного движения и не изучат особенности своей машины. Поэтому с таким водителем всегда безопасно. Однако у Дев есть единственная слабость: они сильно нервничают, если кто-то другой нарушает ПДД. В порыве злости они могут совершить ошибку за рулем.

Внимательный за рулем водитель — это Козерог. От его зоркого глаза не ускользнет никакая деталь на дороге. Представители этого знака вовремя заметят возможную аварийную ситуацию и быстро среагируют на нее. Они, как правило, не превышают допустимую скорость, поэтому быть пассажиром у такого водителя — надежно и комфортно.