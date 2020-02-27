Гороскоп на 27 февраля: Раку быть смелее, а Близнецам не ляпнуть лишнего

Сегодня нас ждет вполне благоприятный и многообещающий день. Период растущей луны в самом разгаре, и это прекрасное время для больших приобретений и маленьких покупок. Если сегодня вам захочется купить себе обновку — не сдерживайте себя, она принесет вам много радости. Это хороший день для важного жизненного выбора. Делайте то, что подсказывает вам сердце.
Овен
Не предъявляйте коллегам претензий и не критикуйте их работу – тогда и вас никто не осудит за погрешности.
Телец
Вас ждет финансовое предложение, от которого не стоит отказываться, даже если оно покажется неисполнимым, пишет «Сегодня».
Близнецы
Проявляя свои таланты, вы добьетесь немалых успехов. Главное — не сказать ничего лишнего.
Рак
Лев
Критика часто бывает объективной. Прислушайтесь к замечаниям в свой адрес и не спорьте с руководством.
Дева
Освобождая пространство вокруг себя, вы помогаете новой энергии поднять ваши дела на должный уровень.
Весы
Звезды советуют вам действовать четко по рабочей инструкции, иначе рискуете испортить свою репутацию.
Скорпион
Поделитесь с коллегами ценной информацией и сообща выработайте рабочую стратегию своего производства.
Не оставляйте на завтра то, что можете сделать прямо сейчас, – проблемам свойственно накапливаться.
Козерог
Вам придется отступить от намеченных планов из-за непредвиденных обстоятельств – от вас мало что зависит.
Водолей
Старайтесь больше времени посвятить своей второй половинке. Ваши взаимные проблемы вполне решаемы.
Рыбы
За вашей спиной затевается какой-то заговор. Вам полезно проявить бдительность, чтобы избежать неприятностей.