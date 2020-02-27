Гороскоп на 27 февраля: Раку быть смелее, а Близнецам не ляпнуть лишнего

Овен

Не предъявляйте коллегам претензий и не критикуйте их работу – тогда и вас никто не осудит за погрешности.

Телец

Вас ждет финансовое предложение, от которого не стоит отказываться, даже если оно покажется неисполнимым, пишет «Сегодня».

Близнецы

Проявляя свои таланты, вы добьетесь немалых успехов. Главное — не сказать ничего лишнего.

Рак

Прекрасный день для воплощения в жизнь давно вынашиваемых замыслов — будьте смелее.

Лев

Критика часто бывает объективной. Прислушайтесь к замечаниям в свой адрес и не спорьте с руководством.

Дева

Освобождая пространство вокруг себя, вы помогаете новой энергии поднять ваши дела на должный уровень.

Весы

Звезды советуют вам действовать четко по рабочей инструкции, иначе рискуете испортить свою репутацию.

Скорпион

Поделитесь с коллегами ценной информацией и сообща выработайте рабочую стратегию своего производства.

Стрелец

Не оставляйте на завтра то, что можете сделать прямо сейчас, – проблемам свойственно накапливаться.

Козерог

Вам придется отступить от намеченных планов из-за непредвиденных обстоятельств – от вас мало что зависит.

Водолей

Старайтесь больше времени посвятить своей второй половинке. Ваши взаимные проблемы вполне решаемы.

Рыбы