Мария Шарапова завершила спортивную карьеру

Слухи о том, что 32-летняя Мария Шарапова может уйти из профессионального спорта ходили давно. Верные поклонники знают, что кумира с недавних пор преследуют неудачи. Сначала в 2016-м ее дисквалифицировали на 15 месяцев из-за положительных проб на допинг. Мария тогда сразу заявила, что собирается вернуться на корт, поэтому продолжила тренировки.

Когда же в 2017 году спортсменка вновь включилась в программу соревнований, стало очевидно, что она уступает соперницам по уровню квалификации. На одном из турниров Шарапова травмировала руку, из-за чего была вынуждена сняться с игр. Сегодня же звезда подтвердила опасения поклонников: она действительно решила отказаться от дальнейших выступлений на профессиональных турнирах.

Как оставить позади единственную жизнь, которую ты знала? Как уходить с кортов, на которых ты тренировалась так долго? Как уйти из спорта, в котором ты нашла друзей и поклонников? Я новичок в этом, поэтому, пожалуйста, прости меня. Теннис, я с тобой прощаюсь,

— сообщила Шарапова.

В открытом письме, адресованном поклонникам, Мария призналась, что будет каждый день скучать по теннису. Она вспомнила свои победы на турнире Большого Шлема, а также триумф на Олимпийских играх 2012 года. Все эти яркие моменты, по мнению Шараповой, останутся в истории тенниса, но ей нужно двигаться дальше.

Звезда не стала рассказывать, чем займется вне спорта, пока планирует просто наслаждаться жизнью.

Я хочу чувства спокойствия в моей семье. Хочу иметь возможность задержаться дома за чашкой утреннего кофе. Хочу получать неожиданные выходные и ходить на тренировки по собственному выбору,

— призналась чемпионка.

Напомним, что Шарапова увлеклась теннисом благодаря отцу, который был тренером. Юрий Викторович был настолько уверен в таланте дочери, что в 1995 году переехал вместе с ней в США. Там Мария обучалась в престижной академии, а ее папа брался за любую работу, чтобы оплатить дорогие занятия для девочки. Усилия семьи оказались не напрасными, уже на первых соревнованиях Шарапова одержала победу.

На протяжении многих лет принципиальной соперницей Марии оставалась Серена Уильямс. Спортсменки часто сталкивались на корте, и практически всегда победу одерживала американка. Однако Шараповой удалось обогнать Серену по другим показателям: россиянка неоднократно признавалась самой высокооплачиваемой теннисисткой мира, сотрудничая с известными брендами.