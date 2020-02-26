Ошибки, которые делают ваше пюре невкусным

Какие же самые частые ошибки, которые совершают при приготовлении пюре?

Использование блендера

Казалось бы, что тут сложного – блендер сделает самую трудоемкую работу. Но на выходе получается некая тягучая масса, которую невозможно есть.

Блендер для приготовления картофельного пюре можно использовать только в одном случае – если у вас есть специальная насадка.

Если вы рискнули проверить, провели эксперимент, попробовав приготовить пюре с помощью блендера, и у вас ничего не получилось, не спешите все отправлять в мусорку. Все можно исправить – приготовьте дома картофельную запеканку.

Все просто: смажьте противень сливочным маслом, выложите слой картофельного пюре, тщательно разровняйте ложкой по всей поверхности. Далее – начинка на ваш вкус. Например, обжаренный говяжий фарш с луком. Выложить его на картофельный слой, сверху смазать взбитым желтком, чтобы появилась красивая корочка, и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 15 минут. За три минуты до готовности можно посыпать посыпаю тертым сыром – вкусно и сытно!

Неправильный выбор картофеля

Напрасно полагать, что пюре можно приготовить из любого сорта картошки. Нужно выбирать ту, в которой высокое содержание крахмала. В розовой картошке его мало, а вот в желтой, которая быстро разваривается, много. Поэтому нужно выбирать именно ее.

Многие неправильно солят воду

Во время отваривания картошка активно поглощает воду. Если жидкость посолить заранее, то и вкус получится прекрасным. При этом нужно учитывать, что соли картошке до закипания нужно меньше, чем после.

Неправильная варка

Чтобы получить вкусное и нежное пюре, нужно действовать так: после чистки картофель режут на 2-6 частей (в зависимости от изначального размера клубней), кладут в кастрюлю и заливают холодной водой. Емкость ставят на огонь, доводят до кипения, делают огонь меньше, прикрывают крышкой, оставляют на плите до готовности. Если бросить картошку уже в кипящую воду, картофель проварится неравномерно. По этой причине вкус готового пюре оставляет желать лучшего.

Если не сливать воду после варки картофеля

Многие этого не делают, и зря. В результате получает «столовское» пюре. Оно водянистое, безвкусное. Если вы хотите пышное и нежное пюре с насыщенным вкусом, воду необходимо тщательно слить. Можно даже подсушить картошку на сухой сковороде, а потом уже приступать к приготовлению гарнира.

Сливочное и масло и молоко

Картофельное пюре получается невкусным из-за использования холодного сливочного масла и молока. Они должны быть исключительно комнатной температуры, так сохранится нужная текстура.

Худшее, что можно сделать, это приготовить пюре заранее, поставить его в холодильник. Разогретый гарнир – это издевательство над картошкой. Пюре нужно употреблять сразу после приготовления, и никак иначе.