«Русская Кардашьян» прогулялась по городу в экстремально обтягивающем платье

Проживающая в США модель российского происхождения Анастасия Квитко взбудоражила подписчиков новым видео в Instagram. На кадрах обворожительная красотка прогуливается по городу в экстремально обтягивающем бежевом платье, пишет Пятый канал.
Пышные формы «русской Кардашьян» и ее невероятно тонкая талия в очередной раз произвели в сети настоящий фурор.
Я люблю эту жизнь и каждый ее момент!
— жизнеутверждающе подписала пост знаменитость.
Смотри видео ЗДЕСЬ!
Поклонники 25-летней Анастасии Квитко пришли в восторг от опубликованных кадров. За несколько часов соблазнительный ролик набрал порядка полумиллиона просмотров. Фанаты с ног до головы осыпали любимицу комплиментами и оставили под постом около тысячи восхищенных комментариев.
Красота растет и просится наружу;
Милая, какая ты красивая и роскошная;
Это просто восхитительная женщина!
Не забывай про Калининград, красотка!
— написали фолловеры.
Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Популярность блогер приобрела благодаря своей идеальной «сочной» фигуре. Несколько лет назад модель перебралась на постоянное место жительства в Соединенные Штаты.