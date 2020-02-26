«Русская Кардашьян» прогулялась по городу в экстремально обтягивающем платье

Пышные формы «русской Кардашьян» и ее невероятно тонкая талия в очередной раз произвели в сети настоящий фурор.

Я люблю эту жизнь и каждый ее момент!

— жизнеутверждающе подписала пост знаменитость.

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Поклонники 25-летней Анастасии Квитко пришли в восторг от опубликованных кадров. За несколько часов соблазнительный ролик набрал порядка полумиллиона просмотров. Фанаты с ног до головы осыпали любимицу комплиментами и оставили под постом около тысячи восхищенных комментариев.

Красота растет и просится наружу;

Милая, какая ты красивая и роскошная;

Это просто восхитительная женщина!

Не забывай про Калининград, красотка!

— написали фолловеры.