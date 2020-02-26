Ср, 26.02.2020
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«Русская Кардашьян» прогулялась по городу в экстремально обтягивающем платье

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Проживающая в США модель российского происхождения Анастасия Квитко взбудоражила подписчиков новым видео в Instagram. На кадрах обворожительная красотка прогуливается по городу в экстремально обтягивающем бежевом платье, пишет Пятый канал.

Пышные формы «русской Кардашьян» и ее невероятно тонкая талия в очередной раз произвели в сети настоящий фурор.

Я люблю эту жизнь и каждый ее момент!

— жизнеутверждающе подписала пост знаменитость.

Смотри видео ЗДЕСЬ!

Поклонники 25-летней Анастасии Квитко пришли в восторг от опубликованных кадров. За несколько часов соблазнительный ролик набрал порядка полумиллиона просмотров. Фанаты с ног до головы осыпали любимицу комплиментами и оставили под постом около тысячи восхищенных комментариев.

Красота растет и просится наружу;

Милая, какая ты красивая и роскошная;

Это просто восхитительная женщина!

Не забывай про Калининград, красотка!

— написали фолловеры.

Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Популярность блогер приобрела благодаря своей идеальной «сочной» фигуре. Несколько лет назад модель перебралась на постоянное место жительства в Соединенные Штаты.

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