«Насиловали и накачивали наркотиками»: знаменитая певица заявила о похищении

Меня насиловали, удерживали силой несколько дней и накачивали наркотиками, но сейчас, поверьте, я в безопасности. Само собой, я жива. Мне нужно было время, чтобы восстановиться. <...> Пожалуйста, поддержите меня. Это очень важно,