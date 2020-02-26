Ср, 26.02.2020
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«Насиловали и накачивали наркотиками»: знаменитая певица заявила о похищении

Даффи

ФОТО: Leon Neal/AFP

Британская поп-исполнительница Даффи впервые сообщила подробности своего похищения. О том, что ей пришлось пережить, звезда рассказала в личном Instagram-аккаунте, пишут Дни.ру.

Даффи прославилась в конце нулевых благодаря хитам Mercy и Rockferry, звучавшим на ведущих радиостанциях Европы. Исполнительница выпустила два альбома, один из которых получил статус платинового. Также она стала обладательницей премии Grammy за "Поп-альбом года" и трех статуэток Brit Awards.

Даффи

ФОТО: VIVEK PRAKASH/REUTERS

Почему стремительная карьера Даффи оборвалась, неизвестно. Однако недавно певица решила сообщить в личном инстаграм-аккаунте о скором возвращении на сцену. При этом звезда поделилась переживаниями и новостями.

Например, поклонники узнали, что певицу похитили неизвестные.

Меня насиловали, удерживали силой несколько дней и накачивали наркотиками, но сейчас, поверьте, я в безопасности. Само собой, я жива. Мне нужно было время, чтобы восстановиться. <...> Пожалуйста, поддержите меня. Это очень важно,

– написала исполнительница в Instagram.

Подробности артистка пообещала рассказать в интервью популярному изданию в ближайшее время. Даффи попросила поклонников запастись терпением и не беспокоить ее близких.

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